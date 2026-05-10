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Listen to 16 radio stations in Frankfurt/Oder online

undefined Krümel Käfer Radio

Krümel Käfer Radio

Frankfurt/Oder, Hits, Neue Deutsche Welle, Top 40 & Charts, Discofox
undefined radioeins – Frankfurt

radioeins – Frankfurt

Frankfurt/Oder, Pop
undefined Antenne Brandenburg – Frankfurt

Antenne Brandenburg – Frankfurt

Frankfurt/Oder, Pop
undefined Oderwelle

Oderwelle

Frankfurt/Oder, Rock, Hits, Pop
undefined pure fm - frankfurts electronic radio

pure fm - frankfurts electronic radio

Frankfurt/Oder, Techno, Electro, House
Radio frequencies in Frankfurt/Oder
94,3 RS2. Berlins Beste Musik!
94.7
Antenne Brandenburg vom rbb
87.6
BB RADIO
107.8
BERLINER RUNDFUNK 91.4 - 100% DEUTSCH
104.2
Deutschlandfunk
97.3
Deutschlandfunk Kultur
92.7
Fritz vom rbb
101.5
Klassik Radio
91
radio3
96.8
radioeins vom rbb
89.1
Radio Frankfurt 95.1
99.3
Radio Paradiso Berlin
105.9
rbb24 Inforadio
102

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