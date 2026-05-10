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Listen to 4 radio stations in Epinal online

Radio frequencies in Epinal
Europe 1
102
EUROPE 2
103.5
France Culture
92.4
France Info
106.5
France Inter
98.6
France Musique
89.4
Fun Radio
101.2
ici Sud Lorraine
100
Magnum La Radio
94.6
M Radio
91.2
NOSTALGIE
104.3
NRJ
91.9
Radio Cristal
107.3
RFM
103.9
RIRE & CHANSONS
97.2
RMC Info Talk Sport
89.9
RTL
105.2
Skyrock
95.1

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