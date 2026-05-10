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Listen to 44 radio stations in Birmingham online

undefined WATV V 94.9

WATV V 94.9

Birmingham, Oldies, Pop
undefined WCSX - Detroit's Classic Rock 94.7 FM

WCSX - Detroit's Classic Rock 94.7 FM

Birmingham, Classic Rock
undefined WAJH Jazz Hall Radio

WAJH Jazz Hall Radio

Birmingham, Jazz
undefined SPARKFLAME RADIO

SPARKFLAME RADIO

Birmingham, Britpop, Hits, Ambient, Chillout
undefined Dream UK Radio

Dream UK Radio

Birmingham, Dance, House, Trance
undefined Planet Muzick Radios

Planet Muzick Radios

Birmingham, Gospel, Jazz, R'n'B, Christian Contemporary
undefined Indie Discotheque

Indie Discotheque

Birmingham, Disco, Electro, Alternative, Synthpop
undefined Flex FM Radio Birmingham

Flex FM Radio Birmingham

Birmingham, Reggae, Ragga, Hip Hop, R'n'B
undefined Lazy Gold Radio

Lazy Gold Radio

Birmingham, Rock, Oldies, Hits, 70s, 80s, Pop, 90s
undefined WJOX JOX 94.5 FM

WJOX JOX 94.5 FM

Birmingham
undefined WSJL Elijah Radio

WSJL Elijah Radio

Birmingham, Talk, Christian Music
undefined Bigchoonzfm

Bigchoonzfm

Birmingham, Gospel, Reggae, Soul, Pop
undefined Radio Central 24

Radio Central 24

Birmingham, R'n'B, Pop
undefined AllWorship

AllWorship

Birmingham, Christian Music
undefined Radio Ramadhan

Radio Ramadhan

Birmingham
undefined XRP Radio

XRP Radio

Birmingham, Rock, Electro, Indie
undefined DaZzle FM

DaZzle FM

Birmingham, 2000s, 80s, 90s
undefined Brumside Radio

Brumside Radio

Birmingham, Hits, Easy Listening, Top 40, Top 40 & Charts
undefined Bama Roots Radio

Bama Roots Radio

Birmingham, Rock, Country
undefined Dance UK Radio – danceradiouk

Dance UK Radio – danceradiouk

Birmingham, Electro, House
undefined Box UK

Box UK

Birmingham, 80s, Easy Listening, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined Fusion Radio

Fusion Radio

Birmingham, 2000s, 80s, Dance, 90s
undefined Sonic Stream

Sonic Stream

Birmingham, Electro, Soul, Alternative
undefined WQEZ-DB Beautiful QEZ

WQEZ-DB Beautiful QEZ

Birmingham, Ballads, Easy Listening
undefined Unity FM

Unity FM

Birmingham, Islamic Music
undefined Smooth Radio West Midlands

Smooth Radio West Midlands

Birmingham, Easy Listening
undefined Radio XL

Radio XL

Birmingham, Pop
undefined Capital FM Birmingham

Capital FM Birmingham

Birmingham, Top 40 & Charts, Pop
undefined BBC WM

BBC WM

Birmingham
undefined BBC Asian Network

BBC Asian Network

Birmingham, Indian Music, Bollywood
undefined BritAsia Radio

BritAsia Radio

Birmingham, Hits

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