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Listen to 7 radio stations in Besancon online

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Villages FM

Besancon, Rock, Pop
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ici Besançon

Besancon, Hits, Pop, French songs
Radio frequencies in Besancon
CHERIE FM
107.2
Europe 1
104.9
EUROPE 2
100.4
FG Radio
92
France Culture
89.3
France Culture
97.7
France Info
104.4
France Inter
98.7
France Inter
90
France Musique
95
France Musique
92.9
Fun Radio
90.6
ici Besançon
101.4
ici Besançon
102.8
Jazz Radio
92.4
Mouv'
93.5
NRJ
100.9
Radio BIP 96.9 FM
96.9
Radio Classique
94.2
Radio Orient
96.2
Radio Star - Tous les HITS
106.6
RCF
87.6
RFM
98.1
RIRE & CHANSONS
91
RTL
104
RTL2
106
Skyrock
95.5

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