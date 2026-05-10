Listen to 7 radio stations in Besancon online
Radio frequencies in Besancon
CHERIE FM
107.2
Europe 1
104.9
EUROPE 2
100.4
FG Radio
92
France Culture
89.3
France Culture
97.7
France Info
104.4
France Inter
98.7
France Musique
92.9
Fun Radio
90.6
ici Besançon
101.4
ici Besançon
102.8
Jazz Radio
92.4
Mouv'
93.5
NRJ
100.9
Radio Classique
94.2
Radio Orient
96.2
RCF
87.6
RFM
98.1
RTL
104
RTL2
106
Skyrock
95.5
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas