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Listen to 201 Swedish radio stations online

undefined Mix Megapol

Mix Megapol

Stockholm, Pop
undefined Vinyl 107

Vinyl 107

Stockholm, Oldies
undefined Lite FM 101.2

Lite FM 101.2

Trollhättan, Electro, Top 40 & Charts, Pop
undefined P4 Västmanland

P4 Västmanland

Västeras
undefined P4 Göteborg

P4 Göteborg

Gothenburg, Pop
undefined Radio Halmstad

Radio Halmstad

Rock, 70s, 80s, 90s
undefined Radio 94,3

Radio 94,3

Rock, Country, Soul, Easy Listening, Pop
undefined Retro FM

Retro FM

Malmö, Hits, Classic Rock
undefined Rockklassiker Hårdrock

Rockklassiker Hårdrock

Stockholm, Hard Rock
undefined Star 80

Star 80

Stockholm, 80s
undefined Dagnys Jukebox

Dagnys Jukebox

Uddevalla, Oldies
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Oldies FM

Gävle, Oldies
undefined Pop & Rock

Pop & Rock

Umeå, 70s, 80s, 60s, 90s
undefined Radio 45 - Dalsland & södra Värmland

Radio 45 - Dalsland & södra Värmland

Stockholm, Hits, 70s, 80s, 60s
undefined Party FM

Party FM

Malmö, Hits, 70s, 80s, 90s
undefined Magic Radio

Magic Radio

Malmö, 70s, 80s
undefined Ljungbykanalen

Ljungbykanalen

Hits, Top 40 & Charts, Pop
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MIX MUSIC RADIO

Stockholm, Rock, Hits, Disco, Pop

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