Skip to content
Radio Logo
Open app
Cities Rosenheim

Listen to 15 radio stations in Rosenheim online

undefined Schlagerdream

Schlagerdream

Rosenheim, 70s, 80s, Schlager, Discofox
undefined Radio Charivari Rosenheim

Radio Charivari Rosenheim

Rosenheim, Ballads
undefined Radio Galaxy Rosenheim

Radio Galaxy Rosenheim

Rosenheim, Pop
Radio frequencies in Rosenheim
Deutschlandfunk
97.2
Deutschlandfunk
97.7
Deutschlandfunk Kultur
96.2
Radio Charivari Rosenheim
92.3
Radio Charivari Rosenheim
96.7
Radio Galaxy Rosenheim
106.6

Top 100 on radio.net

Top 100 podcasts in United States

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 4:20:49 PM
A company fromMADSACK