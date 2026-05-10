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Listen to 3 radio stations in Kirchdorf online

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Radio B138

Kirchdorf, Pop
Radio frequencies in Kirchdorf
Hitradio Ö3
89.8
Life Radio Oberösterreich
88.3
Ö1
92.9
ORF Radio Oberösterreich
95.9
Radio B138
102.3

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