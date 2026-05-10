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Listen to 11 radio stations in Gießen online

Radio frequencies in Gießen
80er-Radio harmony
102
DASDING vom hr
97.9
Deutschlandfunk
103.1
Deutschlandfunk Kultur
107.5
ENERGY Rhein-Main
105.2
hr-iNFO
99.2
Klassik Radio
88
planet radio
93.7
RADIO BOB! national
92.6

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