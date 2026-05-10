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Listen to 33 radio stations in Copenhagen online

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Nordic Lodge Copenhagen

Copenhagen, Electro, Chillout
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DR P3

Copenhagen, Alternative, Top 40 & Charts, Hip Hop, Pop
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Nova FM

Copenhagen, Rock, Hits, Top 40 & Charts, Pop
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Radio 100

Copenhagen, Top 40 & Charts, Pop
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Femern FM

Copenhagen, Rock, 20s 30s 40s 50s 60s, Hits, Top 40 & Charts
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DR P5

Copenhagen, Hits
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DR P6 Beat

Copenhagen, Alternative
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DR P4 København

Copenhagen, Rock, Pop
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DR P2

Copenhagen, Classical, Jazz
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DR P1

Copenhagen, Talk
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Classic Danske Hits

Copenhagen, Hits
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Classic Rock

Copenhagen, Hits
undefined Classic.fm

Classic.fm

Copenhagen, Hits
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Radio Illuminati

Copenhagen, Trap, Rap
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Det Rigtige Faaborg

Copenhagen, Hits, 80s, Pop, 90s
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Danske 80er Hits

Copenhagen, 80s
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Radio 2500

Copenhagen, Rock, R'n'B
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northernsounds

Copenhagen, Rock, Pop
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ClassicROCK København

Copenhagen, Classic Rock
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tangocopenhagen

Copenhagen, Latin
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Radio Soft - The Coffee Shop

Copenhagen, Hits
undefined Radio Soft - Classic

Radio Soft - Classic

Copenhagen, Pop
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The Lake Radio

Copenhagen, Alternative, Chillout
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MyRock

Copenhagen, Rock
undefined Radio Jazz Copenhagen

Radio Jazz Copenhagen

Copenhagen, Talk, Jazz
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Radio Klassisk

Copenhagen, Classical
undefined Pop FM

Pop FM

Copenhagen, Hits, Pop
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DR P8 Jazz

Copenhagen, Jazz
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The Voice

Copenhagen, Rock, Pop
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Radio Soft

Copenhagen, Ballads, Hits, Pop

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