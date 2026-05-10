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Radio EINS Coburg

Coburg, Rock, Oldies, Pop
Radio frequencies in Coburg
ANTENNE BAYERN
103.8
BAYERN 1 - Franken
93.5
Bayern 2 Nord
88.3
BAYERN 3
99.2
BR24
92.8
BR-KLASSIK
97.7
Radio Galaxy Oberfranken
90.4

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