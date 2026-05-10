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Listen to 9 radio stations in Caen online

undefined ici Normandie (Calvados - Orne)

ici Normandie (Calvados - Orne)

Caen, Hits, Pop, French songs
Radio frequencies in Caen
BFM Business
107.1
Europe 1
105.9
EUROPE 2
96.8
FG Radio
98.7
France Culture
91.5
France Info
105.5
France Inter
99.6
France Musique
95.6
Fun Radio
96.3
ici Normandie (Calvados - Orne)
102.6
Mouv'
87.8
M Radio
88.7
NOSTALGIE
106.4
NRJ
101.4
Radio 666
99.1
Radio Classique
90.4
Radio Courtoisie
100.6
Radio Phénix
92.7
RCF
94.9
RFM
89.4
RTL
105
Skyrock
97.6
TENDANCE OUEST
100.2
TSF Jazz
98

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