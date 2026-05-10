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Listen to 3 radio stations in Belfort online

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ici Belfort-Montbéliard

Belfort, Hits, Pop, French songs
Radio frequencies in Belfort
Europe 1
95.1
EUROPE 2
98.4
Fun Radio
100
ici Belfort-Montbéliard
106.8
NRJ
106.2
Radio Classique
93.9
Radio Star - Tous les HITS
87.8
RCF
88.4
RTL
103.2
RTL2
93.4
Skyrock
97.3

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