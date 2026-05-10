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GenresLove SongsBallads

Ballads radio – Listen to 711 Ballads radio stations online

undefined WYXB - B105.7 Soft Rock Indianapolis

WYXB - B105.7 Soft Rock Indianapolis

Indianapolis IN, Ballads
undefined 181.fm - 80's Hairband

181.fm - 80's Hairband

Waynesboro, Ballads, 80s
undefined LOVE CLASSICS / 1.fm

LOVE CLASSICS / 1.fm

São Paulo, Oldies, Ballads
undefined 181.fm - Lite 80s

181.fm - Lite 80s

Harrisonburg, Rock, Ballads, 80s
undefined Bésame FM Bogotá

Bésame FM Bogotá

Bogotá, Ballads
undefined WJRB 95.1 FM

WJRB 95.1 FM

Young Harris GA, Rock, Ballads
undefined Radio Musical 97.5 FM

Radio Musical 97.5 FM

San José, Ballads
undefined Christian Power Praise

Christian Power Praise

Springe, Ballads, Christian Music, Pop
undefined Balada FM Bogota

Balada FM Bogota

Bogotá, Ballads, Latin, Pop
undefined 181.fm - Rock 40

181.fm - Rock 40

Harrisonburg, Ballads, Pop
undefined Tolima FM Stereo

Tolima FM Stereo

Ibagué, Ballads
undefined Absolut relax

Absolut relax

Munich, Ballads, Pop
undefined LOVE RADIO - Only Love Songs 70s80s90s

LOVE RADIO - Only Love Songs 70s80s90s

New York City, Oldies, Ballads, Easy Listening
undefined WQLZ - 97.7 QLZ Real Rock

WQLZ - 97.7 QLZ Real Rock

Taylorville IL, Rock, Ballads, Classic Rock
undefined WHLI - Cool 1100 AM

WHLI - Cool 1100 AM

Hempstead, Ballads
undefined Radio Zona 503 | El Salvador

Radio Zona 503 | El Salvador

San Salvador, Ballads
undefined BeGoodRadio - 80s Lite

BeGoodRadio - 80s Lite

Bothell, Ballads, 80s, Pop
undefined WKLT - The Rock Station 97.5 FM

WKLT - The Rock Station 97.5 FM

Kalkaska MI, Rock, Ballads, Hits, Classic Rock
undefined Christian Rock

Christian Rock

Springfield, Ballads, Christian Music
undefined Love Songs 247

Love Songs 247

Ballads
undefined La Bonita del Norte de Sombrerete 90.7FM

La Bonita del Norte de Sombrerete 90.7FM

Ballads, Traditional music
undefined GotRadio - Soft Rock n' Classic Hits

GotRadio - Soft Rock n' Classic Hits

Ballads, Hits, Classic Rock, Pop
undefined WNNX - Rock 105. FM

WNNX - Rock 105. FM

College Park, Ballads, Classic Rock
undefined Ireland's Love Radio

Ireland's Love Radio

Dublin, Ballads, Love Songs, Easy Listening
undefined ROCK FM KUSCHELROCK

ROCK FM KUSCHELROCK

Mannheim, Rock, Ballads, Soft Rock, Classic Rock
undefined Eska Gorzów

Eska Gorzów

Gorzow, Ballads, Hits, Top 40 & Charts
undefined The Lynx Classic Rock

The Lynx Classic Rock

Calgary, Ballads, Classic Rock
undefined Absolut Lovesongs

Absolut Lovesongs

Munich, Ballads, Love Songs
undefined CHERIE POP

CHERIE POP

Paris, Ballads, Pop
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