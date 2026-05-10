WYXB - B105.7 Soft Rock Indianapolis
181.fm - 80's Hairband
LOVE CLASSICS / 1.fm
181.fm - Lite 80s
Bésame FM Bogotá
WJRB 95.1 FM
Radio Musical 97.5 FM
Christian Power Praise
Baladas Clásicas y Viejitas
Balada FM Bogota
181.fm - Rock 40
Romántica Baladas del amor
Tolima FM Stereo
Conexiones del Ayer
Absolut relax
LOVE RADIO - Only Love Songs 70s80s90s
WQLZ - 97.7 QLZ Real Rock
WHLI - Cool 1100 AM
Radio Zona 503 | El Salvador
BeGoodRadio - 80s Lite
WKLT - The Rock Station 97.5 FM
Radio Club La Preferida
Christian Rock
Radio-discostübchen
Love Songs 247
La Bonita del Norte de Sombrerete 90.7FM
GotRadio - Soft Rock n' Classic Hits
WNNX - Rock 105. FM
RADIO SOLER
Ireland's Love Radio
ROCK FM KUSCHELROCK
Nova Stereo
IA Radio - Musica con IA (PitmasterAI)
MoonArtas Radio
RadioMira
Star Radio UK Love
La Voz Radio RD
Eska Gorzów
W Radio Ecuador
KI Radio KostroBeats
Climax RD
Radio Onda Éxitos Panamá
The Lynx Classic Rock
101.ru: Love Songs
101.ru: Cats & Dogs
101.ru: New York
SoftRadyo
Baladisima
Absolut Lovesongs
CHERIE POP