Romántica 103 FM
Arabella Ti Amo
ITALIAN RADIO - Only (romantic) Italian Music
Radio Club La Preferida
Yacht Rock Radio
Love Songs Radio
Ireland's Love Radio
Chérie FM Martinique
Chérie FM Guadeloupe
Radio Regenbogen Kuschelrock
LOVERADIO247
Radio Assisi
Rádio Bateu Saudade
4506 Radio
HearMe.fm - Love n Relaxation
HearMe.fm - Romantica
HearMe.fm - Romantic Period
Wuschelspartykeller
LOVE FM Ukraine - Лав ФМ Україна
Sandblast Radio
Baladisima
Absolut Lovesongs
WGNX RADIO DETROIT
NRJ LOVE
Hartslag FM
Radio Italysongs
Arabella Kuschel Pop
Radio Güiria Internacional 92.5 FM
Serenata FM
KOST 103.5
LA Armenian Radio
Liberty Fm
Panacea Soul
Rádio Caetité
Altfel FM
Rádio Temas de Novelas
LaEstacionDelAmor.Net
Rádio Love Hits
7-Netradio
Radio AJ Relax
90s90s
80s80s Soul Ballads
En La Tarima FM
RADIO STAR LOVE
Colón stereo 96.3 FM la más buena
La Explosiva TV
RADIO DYLAN SUAVE
Colour Radio
HappyRadio.Live