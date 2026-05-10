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Listen to 57 radio stations in Zug online

undefined 1.FM - Otto's Opera House

1.FM - Otto's Opera House

Zug, Classical
undefined 1.FM - Classic Country

1.FM - Classic Country

Zug, Country
undefined 1.FM - Amsterdam Trance

1.FM - Amsterdam Trance

Zug, Techno, Trance
undefined 1.FM - Otto's Baroque Music

1.FM - Otto's Baroque Music

Zug, Classical
undefined 1.FM - Otto's Classical Music

1.FM - Otto's Classical Music

Zug, Classical
undefined 1.FM - Deep House

1.FM - Deep House

Zug, House
undefined 1.FM - 50s and 60s

1.FM - 50s and 60s

Zug, 20s 30s 40s 50s 60s, Oldies
undefined 1.FM - Classic Rock

1.FM - Classic Rock

Zug, Rock, Classic Rock
undefined 1.FM - Slow Jamz

1.FM - Slow Jamz

Zug, R'n'B
undefined 1.FM - ReggaeTrade

1.FM - ReggaeTrade

Zug, Reggae
undefined 1.FM - Absolute Trance Euro

1.FM - Absolute Trance Euro

Zug, Trance
undefined 1.FM - Alternative Rock X Hits

1.FM - Alternative Rock X Hits

Zug, Rock, Alternative
undefined 1.FM - Absolute Top 40

1.FM - Absolute Top 40

Zug, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined 1.FM - Hot Country

1.FM - Hot Country

Zug, Country
undefined 1.FM - Deep Techno & Tech House

1.FM - Deep Techno & Tech House

Zug, Techno, House
undefined 1.FM - Samba Hits Brazil

1.FM - Samba Hits Brazil

Zug, Samba
undefined 1.FM - Kids FM

1.FM - Kids FM

Zug
undefined 1.FM - Circuit Pride

1.FM - Circuit Pride

Zug, Electro
undefined 1.FM - Brazilian Birds

1.FM - Brazilian Birds

Zug
undefined 1.FM - Absolute Pop Latino

1.FM - Absolute Pop Latino

Zug, Latin
undefined 1.FM - Absolute 90s Party Zone

1.FM - Absolute 90s Party Zone

Zug, Pop, 90s
undefined 1.FM - Radio Gaia

1.FM - Radio Gaia

Zug, Ambient, Chillout
undefined 1.FM - BOM Psytrance Radio

1.FM - BOM Psytrance Radio

Zug, Techno, Electro, Trance
undefined 1.FM - Destination SPA

1.FM - Destination SPA

Zug, Ambient, Chillout, Easy Listening
undefined 1.FM - All Times & Urban Gospel

1.FM - All Times & Urban Gospel

Zug, Gospel, Christian Music
undefined 1.FM - Adore Jazz

1.FM - Adore Jazz

Zug, Jazz
undefined 1.FM - Acappella

1.FM - Acappella

Zug, Gospel
undefined 1.FM - Always Christmas

1.FM - Always Christmas

Zug, Hits

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