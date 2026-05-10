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Listen to 12 radio stations in Milwaukee online

undefined WTMJ - Newsradio 620

WTMJ - Newsradio 620

Milwaukee, Talk
undefined 97.3 The Game

97.3 The Game

Milwaukee
undefined WOKY - The Big 920 AM

WOKY - The Big 920 AM

Milwaukee, Talk
undefined WKTI - 94.5 ESPN

WKTI - 94.5 ESPN

Milwaukee, Talk
undefined WXRW-LP 104.1 FM

WXRW-LP 104.1 FM

Milwaukee, Hits
undefined Riverwest Radio 104.1 FM

Riverwest Radio 104.1 FM

Milwaukee, Pop
undefined 1250 AM The Fan

1250 AM The Fan

Milwaukee
undefined Lighthouse Christian Radio

Lighthouse Christian Radio

Milwaukee, Christian Music
undefined WMSE - 91.7 FM

WMSE - 91.7 FM

Milwaukee, Pop
undefined WYMS - 88Nine Radio Milwaukee 89.9 FM

WYMS - 88Nine Radio Milwaukee 89.9 FM

Milwaukee, Rock, Talk
undefined WXSS - 103.7 KISS-FM

WXSS - 103.7 KISS-FM

Milwaukee, Top 40, Top 40 & Charts
undefined WUWM Milwaukee Public Radio

WUWM Milwaukee Public Radio

Milwaukee

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