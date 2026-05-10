Skip to content
Radio Logo
Open app
Cities Kathmandu

Listen to 10 radio stations in Kathmandu online

undefined Radio Audio 106.3 FM

Radio Audio 106.3 FM

Kathmandu, Talk
undefined Capital FM 92.4

Capital FM 92.4

Kathmandu, Hits, Traditional music
undefined Nepaliko Radio 88.8 FM

Nepaliko Radio 88.8 FM

Kathmandu, Traditional music
undefined Radio Annapurna Nepal

Radio Annapurna Nepal

Kathmandu, Traditional music
undefined Mero FM 93.3

Mero FM 93.3

Kathmandu, Hits
undefined Hits FM 91.2

Hits FM 91.2

Kathmandu, Hits
undefined Radio Kantipur

Radio Kantipur

Kathmandu, Folk

Top 100 on radio.net

Top 100 podcasts in United States

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 2:41:34 PM
A company fromMADSACK