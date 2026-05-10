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Listen to 57 radio stations in Karlsruhe online

undefined Radio Regenbogen Baden-Württemberg

Radio Regenbogen Baden-Württemberg

Karlsruhe, Charts, 80s, Pop, 90s
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ROCK FM BADEN-WÜRTTEMBERG

Karlsruhe, Rock, Charts, 70s, 80s, Grunge, Classic Rock, Hard Rock, 90s, Indie
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Fox-Party-Rausch-Radio

Karlsruhe, 70s, 80s, Disco, Top 40 & Charts, Discofox, 90s
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SWR4 Karlsruhe

Karlsruhe, Oldies, 70s, 80s, 60s
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fox-radio

Karlsruhe, Discofox
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AlternativeFM

Karlsruhe, Rock, Alternative
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Zwischen-Welten Radio

Karlsruhe, Medieval, Heavy Metal, Gothic, Pop
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BLUESCLUB

Karlsruhe, Blues

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