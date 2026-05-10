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Cities Hof

Listen to 92 radio stations in Hof online

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BurnFM

Hof, Rock, Alternative
undefined ON 60s

ON 60s

Hof, 20s 30s 40s 50s 60s, Oldies, Rock'n'Roll
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Radio Euroherz

Hof, Hits, Pop
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ON Classic Rock

Hof, Rock, Oldies, Classic Rock, Hard Rock
undefined 1A Oldies

1A Oldies

Hof, Rock, Oldies, Pop
undefined ON Relax

ON Relax

Hof, Ballads, Chillout, Easy Listening, Pop
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ON Smooth Jazz

Hof, Ambient, Chillout, Easy Listening, Jazz
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1A 60er

Hof, Oldies, Rock'n'Roll, Pop
Radio frequencies in Hof
Deutschlandfunk Kultur
89.3
Radio Euroherz
88

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