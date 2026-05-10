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Listen to 38 radio stations in Cape Town online

undefined Mutha FM

Mutha FM

Cape Town, Techno, Minimal, House, EDM
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Perfect Silence

Cape Town, Chillout, Pop
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JustGospel

Cape Town, Gospel, Christian Music, Christian Contemporary
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BENONI FM

Cape Town, African Music, Gospel, House, Hip Hop
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Air FM

Cape Town, 70s, 80s, Disco, 90s
undefined Cape Town Radio

Cape Town Radio

Cape Town, Rock, 80s, Easy Listening, 90s
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Jou Stasie

Cape Town, 70s, 80s, 90s
undefined Bar Radio

Bar Radio

Cape Town, Hits, Alternative
undefined Radio Houtstok - 100.6 FM Stereo

Radio Houtstok - 100.6 FM Stereo

Cape Town, Easy Listening
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P-Fore Online

Cape Town, Easy Listening, Jazz, Pop
undefined Radio Zibonele

Radio Zibonele

Cape Town, Talk
undefined Radio Cape Pulpit 729 AM

Radio Cape Pulpit 729 AM

Cape Town, Christian Music
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Bok Radio

Cape Town, Alternative
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Caledon FM

Cape Town, Country, Oldies
undefined Silver Trumpet Radio

Silver Trumpet Radio

Cape Town
undefined Cedar104 Radio

Cedar104 Radio

Cape Town, Christian Contemporary
undefined 6Pazzi Radio

6Pazzi Radio

Cape Town, Hits, Pop
undefined Western Cape FM 92.8

Western Cape FM 92.8

Cape Town, Top 40 & Charts, Hip Hop, Jazz
undefined Tygerberg 104FM

Tygerberg 104FM

Cape Town, Christian Music
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Smile 90.4 FM

Cape Town, Pop
undefined Fine Music Radio 101.3

Fine Music Radio 101.3

Cape Town, Classical, Jazz
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Radio 786

Cape Town
undefined Bok Radio 98.9 FM

Bok Radio 98.9 FM

Cape Town, Pop
undefined Heart FM 104.9 Cape Town

Heart FM 104.9 Cape Town

Cape Town, Pop
undefined Aloe FM

Aloe FM

Cape Town, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
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CapeTalk

Cape Town
undefined UCT Radio

UCT Radio

Cape Town, Talk
undefined Zone FM

Zone FM

Cape Town, Rock
undefined Radio Disa

Radio Disa

Cape Town, Gospel
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Bush Radio

Cape Town, Hits
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CCFm

Cape Town, Gospel, Christian Music

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