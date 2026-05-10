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Listen to 51 radio stations in Bielefeld online

undefined hoerspiel

hoerspiel

Bielefeld
undefined ASC Livestream - das Arminia Bielefeld Fanradio

ASC Livestream - das Arminia Bielefeld Fanradio

Bielefeld
undefined Kibo.FM - Euer Japanradio im Netz

Kibo.FM - Euer Japanradio im Netz

Bielefeld, Rock, Anime, Pop
undefined WDR 2 - Ostwestfalen Lippe

WDR 2 - Ostwestfalen Lippe

Bielefeld, Electro, Pop, 90s
Radio frequencies in Bielefeld
Deutschlandfunk
95.5
Deutschlandfunk Kultur
106.2
Hertz 87.9
87.9

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