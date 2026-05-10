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Cities Balderschwang

Listen to 3 radio stations in Balderschwang online

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radio horeb

Balderschwang, Christian Music, Classical
Radio frequencies in Balderschwang
ANTENNE BAYERN
97.3
BAYERN 1 - Schwaben
87.6
Bayern 2
100.3
BAYERN 3
99.4
BR24
107.3
BR-KLASSIK
96.5
radio horeb
105.2

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Generated: 10/5/2026 - 12:49:26 PM
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