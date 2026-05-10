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Listen to 71 radio stations in Bad Vilbel online

undefined FFH Lounge

FFH Lounge

Bad Vilbel, Ambient, Chillout
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HIT RADIO FFH

Bad Vilbel, Top 40 & Charts, Pop
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FFH Workout

Bad Vilbel, Electro, Top 40 & Charts, Pop
undefined 80er-Radio harmony

80er-Radio harmony

Bad Vilbel, 80s
undefined 80er-Radio harmony +Karneval

80er-Radio harmony +Karneval

Bad Vilbel, 80s
undefined harmony 80er Synthie Pop

harmony 80er Synthie Pop

Bad Vilbel, 80s, 90s
undefined harmony 80er Wave Pop

harmony 80er Wave Pop

Bad Vilbel, 80s, 90s
undefined harmony 70er-80er Kultnight

harmony 70er-80er Kultnight

Bad Vilbel, Hits, 70s, 80s
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planet taylor swift & friends

Bad Vilbel, Pop
undefined FFH TOP 1000

FFH TOP 1000

Bad Vilbel, Top 40 & Charts
undefined harmony +90er

harmony +90er

Bad Vilbel, 90s

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