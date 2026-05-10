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Listen to 3 radio stations in Bad Oeynhausen online

Radio frequencies in Bad Oeynhausen
Deutschlandfunk
93.9
WDR 2
99.1
WDR 3
92.7
WDR 4 Ruhrgebiet
90.1
WDR 5
87.7

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Generated: 10/5/2026 - 12:46:39 PM
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