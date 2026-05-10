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Listen to 7 radio stations in Bad Kreuznach online

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ANTENNE BAD KREUZNACH 88.3

Bad Kreuznach, Rock, Hits, Pop
Radio frequencies in Bad Kreuznach
ANTENNE BAD KREUZNACH 88.3
88.3
bigFM
104.8
DASDING vom SWR
90.9
Deutschlandfunk
106.5
RPR1. Webradio
89.7
SWR1 Rheinland-Pfalz
98.2
SWR3
93.5
SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz
89

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