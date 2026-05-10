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Listen to 4 radio stations in Bad Hersfeld online

Radio frequencies in Bad Hersfeld
80er-Radio harmony
88.4
HIT RADIO FFH
95.9
hr1
88.9
hr3
102.9
hr-iNFO
106.9
Klassik Radio
93.8
RADIO BOB! national
99.8

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