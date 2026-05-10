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Listen to 241 radio stations in Amsterdam online

undefined Radio 10 60's & 70's Hits

Radio 10 60's & 70's Hits

Amsterdam, 20s 30s 40s 50s 60s, 70s
undefined salsa radio amsterdam

salsa radio amsterdam

Amsterdam, Salsa, Latin
undefined Radio 10 Disco Classics

Radio 10 Disco Classics

Amsterdam, Hits, Disco, Classic Rock
undefined Classicnl Opera

Classicnl Opera

Amsterdam, Opera, Classical
undefined Concertzender Jazz

Concertzender Jazz

Amsterdam, Jazz
undefined Grand Prix Radio

Grand Prix Radio

Amsterdam, Rock, Hits, Pop
undefined Holland Hit FM

Holland Hit FM

Amsterdam, Hits
undefined Radio 10 Love Songs

Radio 10 Love Songs

Amsterdam, Ballads
undefined 538 NL

538 NL

Amsterdam, Rock, Pop
undefined 538 DANCE DEPARTMENT

538 DANCE DEPARTMENT

Amsterdam, Electro
undefined 538 ZOMER

538 ZOMER

Amsterdam, Hip Hop
undefined 538 NON STOP

538 NON STOP

Amsterdam, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined 538 HITZONE

538 HITZONE

Amsterdam, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined 538 PARTY

538 PARTY

Amsterdam, Hits, Electro, Top 40, Top 40 & Charts
undefined 538 IBIZA

538 IBIZA

Amsterdam, Electro
undefined 538 90's

538 90's

Amsterdam, 90s
undefined Radio 10 Non-stop

Radio 10 Non-stop

Amsterdam, Hits
undefined Radio 10 80's Hits

Radio 10 80's Hits

Amsterdam, 80s
undefined Radio 10 90's Hits

Radio 10 90's Hits

Amsterdam, 90s
undefined jungletrain.net

jungletrain.net

Amsterdam, Drum'n'Bass
undefined NH Radio

NH Radio

Amsterdam, Oldies, Pop
undefined ABBAradio.com

ABBAradio.com

Amsterdam, Britpop, 70s, 80s
undefined Redgell Radio

Redgell Radio

Amsterdam, Charts, 70s, 80s, 90s

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