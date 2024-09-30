Радио-Т 940

Темы Вступление - 00:00:00. Итоги 2024 от Cloudflare - 00:01:49. Veo 2 and Imagen 3 внушают уважение - 00:24:18. Google AI научился трюкам О1 - 00:34:00. OpenAI представили o3 модели - 00:45:20. Grok для всех, но не такой, как обещали - 00:51:04. mouseless для энтузиастов клавиатуры - 01:11:59. Go опрос за 2024 - 01:19:35. Темы слушателей - 02:18:07. аудио • лог чата