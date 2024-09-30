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(36,319)(250,152)
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Радио-Т

Podcast Радио-Т
Umputun, Bobuk, Gray, Ksenks, Alek.sys
Еженедельные импровизации на хай–тек темы
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Available Episodes

5 of 20
  • Радио-Т 940
    Темы Вступление - 00:00:00. Итоги 2024 от Cloudflare - 00:01:49. Veo 2 and Imagen 3 внушают уважение - 00:24:18. Google AI научился трюкам О1 - 00:34:00. OpenAI представили o3 модели - 00:45:20. Grok для всех, но не такой, как обещали - 00:51:04. mouseless для энтузиастов клавиатуры - 01:11:59. Go опрос за 2024 - 01:19:35. Темы слушателей - 02:18:07. аудио • лог чата
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  • Радио-Т 939
    Темы Вступление - 00:00:00. Беда с зависимостями - 00:07:20. Новые возможности Apple Intelligence - 01:11:46. Sora уже тут но пока не очень впечатляет - 01:43:15. Квантовая революция наступила - 02:01:04. Темы слушателей 939 - 02:24:21. аудио • лог чата
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  • Радио-Т 938
    Темы Вступление - 00:00:00. Выход ChatGPT Pro - 00:12:51. Проблема 70% для AI программирования - 00:28:34. AI делает вас хуже - 00:54:51. Слабые указатели в Go - 01:38:30. Ошибки новых менеджеров - 01:59:56. Темы слушателей 938 - 02:25:37. аудио • лог чата
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  • Радио-Т 937
    Темы Вступление - 00:00:00. Два года ChatGPT - 00:07:46. AI ведущих уволили - 00:20:49. Bluesky - самый быстро-растущий из второго эшелона - 00:36:48. Model Context Protocol - 01:23:15. Еще один ушел из k8s - 01:34:43. Темы слушателей - 02:00:50. аудио • лог чата
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  • Радио-Т 936
    Темы Вступление - 00:00:00. 10 лет Let’s Encrypt - 00:16:14. GitHub Copilot Extensions - 00:34:59. Google разделят, Chrome продадут - 00:45:51. Hyrum Law - 00:52:36. ChatGPT научился лишнему - 01:20:42. Как эстимэйты превратились в точные сроки - 01:22:26. Темы слушателей - 01:52:46. аудио • лог чата
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Еженедельные импровизации на хай–тек темы
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Generated: 12/26/2024 - 5:51:17 AM