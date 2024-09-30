Темы
Вступление - 00:00:00.
Итоги 2024 от Cloudflare - 00:01:49.
Veo 2 and Imagen 3 внушают уважение - 00:24:18.
Google AI научился трюкам О1 - 00:34:00.
OpenAI представили o3 модели - 00:45:20.
Grok для всех, но не такой, как обещали - 00:51:04.
mouseless для энтузиастов клавиатуры - 01:11:59.
Go опрос за 2024 - 01:19:35.
Темы слушателей - 02:18:07.
аудио • лог чата
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Радио-Т 939
Темы
Вступление - 00:00:00.
Беда с зависимостями - 00:07:20.
Новые возможности Apple Intelligence - 01:11:46.
Sora уже тут но пока не очень впечатляет - 01:43:15.
Квантовая революция наступила - 02:01:04.
Темы слушателей 939 - 02:24:21.
аудио • лог чата
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Радио-Т 938
Темы
Вступление - 00:00:00.
Выход ChatGPT Pro - 00:12:51.
Проблема 70% для AI программирования - 00:28:34.
AI делает вас хуже - 00:54:51.
Слабые указатели в Go - 01:38:30.
Ошибки новых менеджеров - 01:59:56.
Темы слушателей 938 - 02:25:37.
аудио • лог чата
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Радио-Т 937
Темы
Вступление - 00:00:00.
Два года ChatGPT - 00:07:46.
AI ведущих уволили - 00:20:49.
Bluesky - самый быстро-растущий из второго эшелона - 00:36:48.
Model Context Protocol - 01:23:15.
Еще один ушел из k8s - 01:34:43.
Темы слушателей - 02:00:50.
аудио • лог чата
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Радио-Т 936
Темы
Вступление - 00:00:00.
10 лет Let’s Encrypt - 00:16:14.
GitHub Copilot Extensions - 00:34:59.
Google разделят, Chrome продадут - 00:45:51.
Hyrum Law - 00:52:36.
ChatGPT научился лишнему - 01:20:42.
Как эстимэйты превратились в точные сроки - 01:22:26.
Темы слушателей - 01:52:46.
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