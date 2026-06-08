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GenresFrench songs

French songs radio – Listen to 252 French songs radio stations online

undefined NRJ FRENCH HITS

NRJ FRENCH HITS

Paris, French songs
undefined RIRE & CHANSONS

RIRE & CHANSONS

Paris, French songs, Pop
undefined CHERIE ZEN

CHERIE ZEN

Paris, Chillout, Jazz, French songs, Pop
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CHERIE FRENCHY

Paris, French songs, Pop
undefined NOSTALGIE LES PLUS GRANDS TUBES

NOSTALGIE LES PLUS GRANDS TUBES

Paris, French songs
undefined NRJ MADE IN FRANCE

NRJ MADE IN FRANCE

Paris, Schlager, French songs
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Rusnoiseradio

Indie, Punk, Garage Rock, Country, Gothic, Jazz, Metalcore, Blues, Classic Rock, Hard Rock, French songs, Pop
undefined EPOCAS RADIO ONLINE

EPOCAS RADIO ONLINE

Anta, Disco, Hits, Folklore, 2000s, Classic Rock, Easy Listening, Ballads, French songs
undefined PANAME! Légendes

PANAME! Légendes

Paris, Oldies, 60s, French songs, 50s
undefined DKL - 100% Chansons françaises

DKL - 100% Chansons françaises

Paris, French songs
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