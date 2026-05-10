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Listen to 31 radio stations in Pretoria online

undefined Groot FM 90.5

Groot FM 90.5

Pretoria, Top 40 & Charts
undefined Skitchen Muzik FM

Skitchen Muzik FM

Pretoria, 2000s, Hits
undefined GAY SA Radio

GAY SA Radio

Pretoria, Charts, Dance, Easy Listening, Club
undefined Kasi movement fm

Kasi movement fm

Pretoria, African Music
undefined Kanzen Records Radio

Kanzen Records Radio

Pretoria, Hits
undefined Gain Radio International

Gain Radio International

Pretoria, Hits
undefined Jungle FM

Jungle FM

Pretoria, Hits, Tamil Music
undefined Ligwalagwala FM

Ligwalagwala FM

Pretoria, Soul, Hip Hop
undefined Mzansi Urban

Mzansi Urban

Pretoria, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined Radio Pulpit (Radiokansel)

Radio Pulpit (Radiokansel)

Pretoria, Gospel, Christian Music
undefined Radio Ritme

Radio Ritme

Pretoria, Rock, Pop
undefined Boan live fm

Boan live fm

Pretoria, Gospel
undefined Amapiano FM

Amapiano FM

Pretoria, African Music, Electro, House
undefined Bopline Radio

Bopline Radio

Pretoria, Soul, R'n'B
undefined Radio Pulpit 657 AM - Radio Kansel

Radio Pulpit 657 AM - Radio Kansel

Pretoria, Christian Music
undefined Impact Radio 103 FM

Impact Radio 103 FM

Pretoria, Christian Music
undefined Urban Fusion Radio

Urban Fusion Radio

Pretoria, Gospel, House, Hip Hop, Pop
undefined HOT 102.7 FM

HOT 102.7 FM

Pretoria, R'n'B
undefined Phalaphala FM

Phalaphala FM

Pretoria, Pop
undefined UNISA Radio

UNISA Radio

Pretoria, Talk
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Pretoria FM

Pretoria, African Music

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