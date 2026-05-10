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Listen to 36 radio stations in Nottingham online

undefined Meatbag Radio

Meatbag Radio

Nottingham, Chillout, Downtempo, Electronica
undefined 24-7 Legends Classic Rock

24-7 Legends Classic Rock

Nottingham, Classic Rock
undefined 24-7 Decades

24-7 Decades

Nottingham, 70s, 80s, 60s, 90s
undefined 24-7 Motown

24-7 Motown

Nottingham, Motown
undefined 24-7 Psychedelic Rock

24-7 Psychedelic Rock

Nottingham, Rock, Psy
undefined 24-7 Christmas

24-7 Christmas

Nottingham
undefined 24-7 Smooth Radio

24-7 Smooth Radio

Nottingham, Jazz
undefined 24-7 Power Of Love

24-7 Power Of Love

Nottingham, Ballads, Soft Rock
undefined 24-7 Punk

24-7 Punk

Nottingham, Punk
undefined 24-7 Soul

24-7 Soul

Nottingham, Soul
undefined 24-7 Dance Rock

24-7 Dance Rock

Nottingham, Rock, Dance
undefined HouseNationUK Radio

HouseNationUK Radio

Nottingham, Progressive House, Deep House, Electro, House
undefined LevelVibes Radio

LevelVibes Radio

Nottingham, Reggae
undefined Cheeky Hits

Cheeky Hits

Nottingham, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined 24-7 The '70s

24-7 The '70s

Nottingham, 70s
undefined 24-7 The '80s

24-7 The '80s

Nottingham, 80s
undefined 24-7 Northern Soul

24-7 Northern Soul

Nottingham, Soul
undefined 24-7 Pop Party

24-7 Pop Party

Nottingham, Pop
undefined 24-7 The '60s

24-7 The '60s

Nottingham, 60s
undefined 24-7 Serene

24-7 Serene

Nottingham, Soft Rock
undefined 24-7 Reggae

24-7 Reggae

Nottingham, Reggae
undefined 24-7 Disco

24-7 Disco

Nottingham, Disco
undefined 24-7 Just Rock

24-7 Just Rock

Nottingham, Heavy Metal, Hard Rock
undefined 24-7 Legends

24-7 Legends

Nottingham, Pop
undefined 24-7 Romance

24-7 Romance

Nottingham, Oldies, Ballads, Rock'n'Roll
undefined 24-7 Rock 'n' Roll

24-7 Rock 'n' Roll

Nottingham, Rock'n'Roll
undefined 24-7 Dreamboats And Petticoats

24-7 Dreamboats And Petticoats

Nottingham, Oldies, 50s, 60s, Pop
undefined Smooth Radio East Midlands

Smooth Radio East Midlands

Nottingham, Easy Listening
undefined Radio Faza 97.1 FM

Radio Faza 97.1 FM

Nottingham, Pop
undefined 97.5 Kemet FM

97.5 Kemet FM

Nottingham, Soul, Jazz, Pop
undefined Dawn FM

Dawn FM

Nottingham, Islamic Music
undefined Capital FM Nottinghamshire

Capital FM Nottinghamshire

Nottingham, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined BBC Radio Nottingham

BBC Radio Nottingham

Nottingham
undefined Solid Radio

Solid Radio

Nottingham, Rock, Pop

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