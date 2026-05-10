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Listen to 40 radio stations in Magdeburg online

undefined radio SAW

radio SAW

Magdeburg, Charts, Hits, Pop
undefined MDR Sachsen-Anhalt Magdeburg

MDR Sachsen-Anhalt Magdeburg

Magdeburg, Oldies, 80s, Schlager, 90s
undefined Radio SAW - Oldies

Radio SAW - Oldies

Magdeburg, Oldies
undefined Radio SAW-2010er

Radio SAW-2010er

Magdeburg, 2000s
undefined radio SAW (Magdeburg/Altmarkt)

radio SAW (Magdeburg/Altmarkt)

Magdeburg, Charts, Hits, Pop
undefined Deutscher Soldatensender Von 1970

Deutscher Soldatensender Von 1970

Magdeburg, Oldies
undefined Deutscher Soldatensender von 1970

Deutscher Soldatensender von 1970

Magdeburg, Hits, German Folklore
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Radio Fussball

Magdeburg

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