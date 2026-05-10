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Cities Halle

Listen to 19 radio stations in Halle online

undefined Fantasy of Dance

Fantasy of Dance

Halle, Country, Oldies, Discofox
undefined MDR SACHSEN-ANHALT Halle

MDR SACHSEN-ANHALT Halle

Halle, Oldies, 80s, Schlager, 90s
undefined Radio Brocken Fetenhits

Radio Brocken Fetenhits

Halle, Schlager
undefined Radio Brocken Ü30-Partymix

Radio Brocken Ü30-Partymix

Halle, 80s, House, Pop, 90s
Radio frequencies in Halle
MDR Aktuell
95.3
MDR JUMP
89.6
MDR KULTUR
107.3
MDR SPUTNIK
104.4
Radio Brocken
93.5
Radio CORAX Halle 95.9 FM
95.9
radio SAW
103.3
ROCKLAND.FM
98.3

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