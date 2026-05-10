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Listen to 20 radio stations in Halifax online

undefined CKDU 88.1 FM

CKDU 88.1 FM

Halifax, Pop
undefined CBC Radio One Halifax

CBC Radio One Halifax

Halifax
undefined Freedomx Radio

Freedomx Radio

Halifax, Oldies
undefined CKUL The Breeze 96.5 FM

CKUL The Breeze 96.5 FM

Halifax, Hits
undefined CHFX FX101.9

CHFX FX101.9

Halifax, Country
undefined CJNI News 95.7 FM

CJNI News 95.7 FM

Halifax
undefined CJCH 101.3 Virgin Radio Halifax

CJCH 101.3 Virgin Radio Halifax

Halifax, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined CKHZ-FM Hot Country

CKHZ-FM Hot Country

Halifax, Country
undefined ICI Radio-Canada Première - Nouvelle-Écosse

ICI Radio-Canada Première - Nouvelle-Écosse

Halifax
undefined CIOO C100 FM

CIOO C100 FM

Halifax, Top 40, Top 40 & Charts
undefined CFRQ - Q104 FM

CFRQ - Q104 FM

Halifax, Rock, Classic Rock, Hard Rock
undefined CHFX-FM FX101.9

CHFX-FM FX101.9

Halifax, Country

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