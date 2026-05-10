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Listen to 7 radio stations in Goslar online

undefined Antenne Harz

Antenne Harz

Goslar, Rock, Neue Deutsche Welle, Schlager, Pop
undefined RADIO 21 - Goslar

RADIO 21 - Goslar

Goslar, Rock
Radio frequencies in Goslar
NDR 1 Niedersachsen - Region Braunschweig
88.2
NDR 2
93.7
NDR Info - Region Niedersachsen
96
NDR Kultur
95.1
N-JOY
96.5
RADIO 21 - Goslar
87.7

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