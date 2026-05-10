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Listen to 18 radio stations in Göttingen online

undefined RADIO 21 - Göttingen

RADIO 21 - Göttingen

Göttingen, Rock
undefined klangwelt

klangwelt

Göttingen, Electro, Alternative
Radio frequencies in Göttingen
Antenne Niedersachsen
106
Deutschlandfunk
101
ffn
102.8
NDR 1 Niedersachsen - Region Braunschweig
88.5
NDR 2
94.1
NDR Info - Region Niedersachsen
99.9
NDR Kultur
96.8
N-JOY
95.9
RADIO 21 - Göttingen
93.4
StadtRadio Göttingen 107,1 MHz
107.1

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