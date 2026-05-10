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Listen to 51 radio stations in Erfurt online

undefined LandesWelle Thüringen

LandesWelle Thüringen

Erfurt, 80s, Pop, 90s
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MDR THÜRINGEN Erfurt

Erfurt, Oldies, Pop
undefined Die LandesWelle GrillWelle

Die LandesWelle GrillWelle

Erfurt, Rock, 80s, Pop, 90s
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LandesWelle Thüringen Mitte

Erfurt, Rock, Pop
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Schlager Radio - Thüringen

Erfurt, Schlager
undefined MDR SCHLAGERWELT Thüringen

MDR SCHLAGERWELT Thüringen

Erfurt, Schlager
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MDR SCHLAGERWELT Sachsen-Anhalt

Erfurt, Schlager
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MDR SCHLAGERWELT Sachsen

Erfurt, Schlager
Radio frequencies in Erfurt
ANTENNE THÜRINGEN
100.2
Deutschlandfunk
103.1
LandesWelle Thüringen
99.7
MDR Aktuell
97.8
Radio Funkwerk
96.2
radio TOP 40
88.6

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