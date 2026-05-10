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Listen to 6 radio stations in Cardiff online

undefined Chris Country Radio

Chris Country Radio

Cardiff, Country
undefined Heart Wales

Heart Wales

Cardiff, Pop
undefined Nation Radio

Nation Radio

Cardiff, Indie
undefined Capital FM South Wales

Capital FM South Wales

Cardiff, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined BBC Radio Wales

BBC Radio Wales

Cardiff
undefined BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Cardiff

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