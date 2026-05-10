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Listen to 43 radio stations in Bochum online

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Punkrockers Radio

Bochum, Rock, Electro, Punk
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Radio Bochum

Bochum, Top 40 & Charts, Pop
Radio frequencies in Bochum
CT das radio
90
Radio Bochum
98.5

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