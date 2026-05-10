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Listen to 44 radio stations in Auckland online

undefined Radio Te Aroha 88FM

Radio Te Aroha 88FM

Auckland, 2000s, 80s, 90s, Indie
undefined Planet Sauce Radio

Planet Sauce Radio

Auckland, Drum'n'Bass, Afrobeat, Hip Hop, Electronica
undefined Sounds Vagrant

Sounds Vagrant

Auckland, Electronica
undefined MAD Fm Worldwide

MAD Fm Worldwide

Auckland, Rock, Hits, 20s, 50s, 40s, 60s, 30s
undefined Radio Sport NZ

Radio Sport NZ

Auckland
undefined Waiheke Radio 88.3 FM

Waiheke Radio 88.3 FM

Auckland
undefined Radio New Zealand: World & Pacific News

Radio New Zealand: World & Pacific News

Auckland, Talk
undefined Radio New Zealand: Business News

Radio New Zealand: Business News

Auckland, Talk
undefined Planet FM 104.6

Planet FM 104.6

Auckland
undefined NOW! Radio

NOW! Radio

Auckland, Electro, Top 40 & Charts, 90s
undefined RADIOWAVE NZ

RADIOWAVE NZ

Auckland, Hits
undefined Jeewan Dhaara 106.8 FM

Jeewan Dhaara 106.8 FM

Auckland, Christian Music
undefined Radio Chinese FM90.6 (纽西兰中文广播电台)

Radio Chinese FM90.6 (纽西兰中文广播电台)

Auckland, Hits
undefined Badradio

Badradio

Auckland, Chillout, Hip Hop, Indie
undefined Waatea Radio

Waatea Radio

Auckland, Pop
undefined Rhema - Your Christian Radio Station

Rhema - Your Christian Radio Station

Auckland
undefined The Coast Auckland 105.4 FM

The Coast Auckland 105.4 FM

Auckland, Rock, Pop
undefined Sadeaala Radio

Sadeaala Radio

Auckland, Pop
undefined Cliff Richard Radio

Cliff Richard Radio

Auckland, Pop
undefined New Zealand Net Radio

New Zealand Net Radio

Auckland, Hits, Top 40 & Charts
undefined Gold Sport NZ

Gold Sport NZ

Auckland, Hits, 70s, 80s, 90s
undefined Radio Samoa

Radio Samoa

Auckland
undefined The Rock FM

The Rock FM

Auckland, Rock
undefined SanzLive Radio

SanzLive Radio

Auckland, African Music, Soul, Funk, Jazz
undefined Hope Alive Radio

Hope Alive Radio

Auckland, Christian Music
undefined Retro Hit Radio

Retro Hit Radio

Auckland, Hits, 80s, 90s
undefined Calvary Radio NZ

Calvary Radio NZ

Auckland, Christian Music
undefined Radio BurgerFuel

Radio BurgerFuel

Auckland, Rock, Electro, Alternative, Hip Hop
undefined Radio Hauraki

Radio Hauraki

Auckland, Classic Rock
undefined Radio 531pi

Radio 531pi

Auckland, Pop
undefined Niu FM

Niu FM

Auckland, Pop
undefined Newstalk ZB Auckland

Newstalk ZB Auckland

Auckland, Talk
undefined More FM Auckland 91.8 FM

More FM Auckland 91.8 FM

Auckland, Top 40 & Charts
undefined Life FM

Life FM

Auckland, Christian Music
undefined Flava

Flava

Auckland, Hip Hop, R'n'B
undefined The Hits 97.4 Auckland

The Hits 97.4 Auckland

Auckland, Hits
undefined The Breeze Auckland

The Breeze Auckland

Auckland, Easy Listening
undefined ZM - Today's Hit Music

ZM - Today's Hit Music

Auckland, Top 40 & Charts
undefined 95 bFM

95 bFM

Auckland, Alternative, Pop, Indie
undefined Wandering Sheep Radio - Jazz Cafe

Wandering Sheep Radio - Jazz Cafe

Auckland, Jazz

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