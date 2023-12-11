Skip to content
Radio Logo
Open app
SportMajor League BaseballArizona Diamondbacks vs. Kansas City Royals

Arizona Diamondbacks vs. Kansas City Royals

MLB -

-

On the radio:
KMVP - Arizona Sports 98.7 FM
vs

-

On the radio:
610 Sports Radio KCSP
Note: Not all stations are available outside the USA. Please try other stations if you get one of these. if you run into one.

MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the MLB in live stream. The match Arizona Diamondbacks vs Kansas City Royals will start on September 10, 2026 at 1:40 AM.

MLB: Join in live with these radio stations

Arizona Diamondbacks

KMVP - Arizona Sports 98.7 FM
KMVP - Arizona Sports 98.7 FM

Kansas City Royals

610 Sports Radio KCSP
610 Sports Radio KCSP

MLB: More radio live streams of the matchday

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.12.3 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 8/6/2026 - 9:32:45 AM
A company fromMADSACK