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SportMajor League BaseballWashington Nationals vs. San Diego Padres

Washington Nationals vs. San Diego Padres

MLB -

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On the radio:
WJFK-FM - The Fan 106.7 FM
vs

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On the radio:
KWFN - 97.3 The Fan
Note: Not all stations are available outside the USA. Please try other stations if you get one of these. if you run into one.

MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the MLB in live stream. The match Washington Nationals vs San Diego Padres will start on September 9, 2026 at 10:10 PM.

MLB: Join in live with these radio stations

Washington Nationals

WJFK-FM - The Fan 106.7 FM
WJFK-FM - The Fan 106.7 FM

San Diego Padres

KWFN - 97.3 The Fan
KWFN - 97.3 The Fan

MLB: More radio live streams of the matchday

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