MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today
Listen to the MLB in live stream. The match Arizona Diamondbacks vs Kansas City Royals will start on September 9, 2026 at 1:40 AM.
MLB: Join in live with these radio stations
Arizona Diamondbacks
Kansas City Royals
MLB: More radio live streams of the matchday
- vsSt.Louis Cardinals vs San Francisco Giants
- vsCincinnati Reds vs Los Angeles Dodgers
- vsToronto Blue Jays vs Athletics
- vsCleveland Guardians vs Baltimore Orioles
- vsNew York Mets vs Miami Marlins
- vsMinnesota Twins vs Detroit Tigers
- vsHouston Astros vs Philadelphia Phillies
- vsLos Angeles Angels vs Boston Red Sox
- vsColorado Rockies vs New York Yankees
- vsTampa Bay Rays vs Atlanta Braves
- vsPittsburgh Pirates vs Chicago White Sox
- vsChicago Cubs vs Milwaukee Brewers