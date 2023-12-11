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SportMajor League BaseballChicago Cubs vs. Milwaukee Brewers

Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers

MLB -

-

On the radio:
WSCR - 670 AM The Score
vs

-

On the radio:
WTMJ - Newsradio 620
Note: Not all stations are available outside the USA. Please try other stations if you get one of these. if you run into one.

MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the MLB in live stream. The match Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers will start on September 9, 2026 at 1:40 AM.

MLB: Join in live with these radio stations

Milwaukee Brewers

WTMJ - Newsradio 620
WTMJ - Newsradio 620
WOKY - The Big 920 AM
WOKY - The Big 920 AM

MLB: More radio live streams of the matchday

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