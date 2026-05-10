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LanguagesSwiss German

Listen to 40 Swiss German radio stations online

undefined Vintage Radio

Vintage Radio

Zurich, Oldies
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FM1

St. Gallen, Hits
undefined Radio Melody

Radio Melody

St. Gallen, Oldies, Schlager
undefined rro Radio Rottu Oberwallis

rro Radio Rottu Oberwallis

Visp, Pop
undefined Radio Central

Radio Central

Rotkreuz, Country, 70s, Talk, Pop
undefined Argovia Hitmix

Argovia Hitmix

Aarau, Hits, Pop
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Energy Basel

Basel, Pop
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Energy Zurich

Zurich, Hits, Top 40 & Charts, Pop
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Argovia

Aarau, Rock, Pop

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