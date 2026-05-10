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Listen to 44 Japanese radio stations online

undefined J-Pop Powerplay Kawaii

J-Pop Powerplay Kawaii

Nagoya, Pop
undefined Friendship Radio

Friendship Radio

Lincoln, Talk
undefined Tactacめ

Tactacめ

Tokyo, Rock, Talk, Pop
undefined FM Hime エフエムひめ（淀川bousaiラジオ）

FM Hime エフエムひめ（淀川bousaiラジオ）

Osaka, Talk
undefined Radio Luz Kentucky

Radio Luz Kentucky

Salsa, Merengue
undefined J-Pop Sakura Natsukashii

J-Pop Sakura Natsukashii

Nagoya, Oldies, Hits, Pop
undefined RadiCro

RadiCro

Kobe, Talk
undefined Asia Dream Radio - Jazz Sakura

Asia Dream Radio - Jazz Sakura

Quebec, Jazz
undefined WBTS-HD2 - KpopChristmas! 103

WBTS-HD2 - KpopChristmas! 103

K-Pop
undefined Anime Plus Radio

Anime Plus Radio

Medellín, Anime
undefined OnlyHit J-Music

OnlyHit J-Music

Miami FL, Rock, J-Pop, Pop
undefined Animu FM

Animu FM

Santa Cruz do Capibaribe, Anime
undefined Super Tokio Radio

Super Tokio Radio

Yokohama, Reggaeton, Salsa, Latin, Pop
undefined J-Rock Powerplay

J-Rock Powerplay

Nagoya, Rock, Pop
undefined J-Idols Project Radio - All Japanese Idols

J-Idols Project Radio - All Japanese Idols

Gloucester, Anime, Pop
undefined Nonstop Casiopea

Nonstop Casiopea

Gävle, 80s, Jazz
undefined J-Pop Powerplay

J-Pop Powerplay

Nagoya, Pop
undefined NHK FM

NHK FM

Tokyo, Talk
undefined NHK Radio 1

NHK Radio 1

Tokyo, Talk
undefined Retro PC GAME

Retro PC GAME

Film & Musical, Electro, Video Games
undefined Radio Eigekai

Radio Eigekai

Tokyo, Indie
undefined FM kahoku 78.7

FM kahoku 78.7

Kanazawa, Traditional music
undefined Shonan BeachFM

Shonan BeachFM

Zushi, Pop
undefined Big B Radio #Jpop Station

Big B Radio #Jpop Station

Rock, Pop

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