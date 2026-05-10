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New Wave radio – Listen to 55 New Wave radio stations online

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80s80s Wave

Hamburg, New Wave, 80s, Gothic
undefined Gem Radio New Wave

Gem Radio New Wave

Dublin, New Wave, 80s, Alternative
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NOSTALGIE NEW WAVE

Paris, New Wave, 80s
undefined WGVR Radio New York

WGVR Radio New York

New York City, New Wave, Alternative, Synthpop, Gothic
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80s80s DARK WAVE

Hamburg, New Wave, Synthpop, Gothic
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Fargo, Rock, New Wave, Pop
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New York City, Oldies, New Wave
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Bothell WA, New Wave, 80s, Punk
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Paris, New Wave, 80s
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Radio Dave 80s

Durham, New Wave, Pop
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Verdun, New Wave, 80s, Alternative
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Nova Xtra

Dublin, Rock, New Wave, Classic Rock
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Kourou, New Wave, Alternative, Indo Pop - Dangdut
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IAradio New Wave

Boulogne-Billancourt, New Wave
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Radio Darkzera

São Paulo, New Wave, 80s, Industrial, Gothic
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Rift Radio

Philadelphia, New Wave, Punk, Alternative, Indie
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The Wave@92FM

2000s, New Wave, Top 40 & Charts, Pop
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Nostalgie NewWave

Brussels, New Wave
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80s Mixed

Winter Haven FL, Rock'n'Roll, New Wave, 80s
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West Hills, New Wave, 80s, Classic Rock, Pop
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Merritt Island, Rock, New Wave, Pop
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Las Vegas, Rock, New Wave, Punk, Alternative
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New Wave, Jazz
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Mexico City, Rock, New Wave, Darkcore, Jazz
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NEW WAVE RADIO

Syosset, New Wave, 80s, Punk, Alternative
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