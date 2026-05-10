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GenresOldies50s

50s radio – Listen to 36 50s radio stations online

undefined WBNJ - 91.9 FM

WBNJ - 91.9 FM

Barnegat, Oldies, 20s, 50s, 40s, 60s, 30s
undefined Great Old Time Radio

Great Old Time Radio

San Francisco, Talk, 50s, 40s, 60s
undefined Classic Oldies Mix

Classic Oldies Mix

Toronto, Oldies, Hits, 50s, 60s
undefined Ka'u Radio Station KAUH-LP 104.7 FM

Ka'u Radio Station KAUH-LP 104.7 FM

Hawaiian Ocean View, Christian Music, Reggae, 50s, Classic Rock
undefined Gold Star Oldies USA

Gold Star Oldies USA

Oklahoma City, Oldies, Rock'n'Roll, 70s, 50s, 60s, Classic Rock
undefined 3GL

3GL

Geelong, Oldies, 70s, 50s, 60s
undefined Plan-Z-Radio

Plan-Z-Radio

Anchorage, Big Band, 50s, 40s, 30s
undefined PANAME! Légendes

PANAME! Légendes

Paris, Oldies, 50s, 60s, French songs
undefined 50's 60's RETRO HITS

50's 60's RETRO HITS

Toronto, Oldies, 50s, 60s, Pop
undefined Rockin50s Radio

Rockin50s Radio

London, Rock'n'Roll, 50s, Blues, Jazz
undefined MAD Fm Worldwide

MAD Fm Worldwide

Auckland, Rock, Hits, 20s, 50s, 40s, 60s, 30s
undefined Smooth 70's

Smooth 70's

Oldies, 50s, 60s
undefined DOOWOPCAFE

DOOWOPCAFE

50s, 60s
undefined Jubilee Hospital Radio

Jubilee Hospital Radio

Guernsey, Rock, 50s, 60s, Pop
undefined Suspense Radio USA - Old Time Radio

Suspense Radio USA - Old Time Radio

Oldies, 50s
undefined 24-7 Dreamboats And Petticoats

24-7 Dreamboats And Petticoats

Nottingham, Oldies, 50s, 60s, Pop
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