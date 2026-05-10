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Cities Wellington

Listen to 19 radio stations in Wellington online

undefined Mix FM 87.9 Wellington

Mix FM 87.9 Wellington

Wellington, Rock, 80s, Pop, 90s
undefined The ACC - The Alternative Commentary

The ACC - The Alternative Commentary

Wellington, Hits
undefined Metal Radio

Metal Radio

Wellington, Heavy Metal
undefined Radio Kidnappers 1431 AM

Radio Kidnappers 1431 AM

Wellington, Hits
undefined The Coast Wellington 95.7 FM

The Coast Wellington 95.7 FM

Wellington, Rock, Pop
undefined KIX FM Wellington

KIX FM Wellington

Wellington, Rock
undefined RNZ Pacific

RNZ Pacific

Wellington
undefined Radio New Zealand Pacific

Radio New Zealand Pacific

Wellington
undefined RNZ Concert

RNZ Concert

Wellington, Classical
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Coast

Wellington, Easy Listening
undefined Radio New Zealand National

Radio New Zealand National

Wellington, Talk
undefined Newstalk ZB Wellington

Newstalk ZB Wellington

Wellington, Talk
undefined More FM Wellington 95.3 FM

More FM Wellington 95.3 FM

Wellington, Top 40 & Charts
undefined The Hits 90.1 Wellington

The Hits 90.1 Wellington

Wellington, Hits
undefined Radio New Zealand Concert

Radio New Zealand Concert

Wellington, Classical
undefined World FM

World FM

Wellington, Folklore
undefined 88.4 The Cheese

88.4 The Cheese

Wellington, 80s, Pop, 90s
undefined Radio Active 88.6FM

Radio Active 88.6FM

Wellington, Alternative
undefined Wellington Access Radio 783

Wellington Access Radio 783

Wellington

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