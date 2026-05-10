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Listen to 31 radio stations in Siegen online

undefined Clubbing Classic

Clubbing Classic

Siegen, Handsup
undefined Radius 92.1 - Das Campusradio für Siegen

Radius 92.1 - Das Campusradio für Siegen

Siegen, Rock, Pop
undefined WDR 2 - Südwestfalen

WDR 2 - Südwestfalen

Siegen, Electro, Pop, 90s
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Radio Siegen

Siegen, Hits, Pop

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